Многократный чемпион мира по джиу-джитсу проведёт мастер-класс в Челябинске

3 мая в Челябинске в бойцовском клубе Ferrum проведёт мастер-класс по бразильскому джиу-джитсу именитый обладатель чёрного пояса из Бразилии Селсинью Винисиус. В 2005, 2006 и 2008 годах он становился чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу среди чёрных поясов в весе до 76 кг по самой престижной версии под эгидой наиболее древней федерации IBJJF, которая проводит свои соревнования с 1996 года.

Этот турнир проводится ежегодно, как правило в Бразилии, а участие в нём принимают около 1700 спортсменов. Кроме того в активе Винисиуса победы на чемпионате Южной Америки, Панамериканских играх и бронзовая медаль на чемпионате мира IBJJF.

С 2010 по 2015 годы Винисиус выступал в смешанных боевых единоборствах и выиграл пять из шести поединков, при этом три победы одержал сдачей соперников, а азы боевого искусства получал из рук легендарного бойца PRIDE Райана Грейси, представителя самой известной семьи основателей бразильского джиу-джитсу.

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