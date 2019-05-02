Серроне: пора двигаться дальше, надоело ждать Макгрегора, погоня завершена

Боец ММА Дональд Серроне заявил, что больше не рассчитывает встретиться в октагоне с бывшим чемпионом UFC, ирландцем Конором Макгрегором. Ранее сообщалось, что Серроне может встретиться с Макгрегором в случае возвращения ирландца в октагон. Но обсуждение этого поединка так и не перешло в активную стадию.

«Всё, это конец, погоня за Макгрегором завершена. Я решил, что пора двигаться дальше, надоело ждать.

Если этот бой организуют, как поступлю? Посмотрим, но, конечно, приму его. Если нет, то решу подраться с тем, кто идёт следующим в очереди. Хочу продолжать свою работу, которую люблю. Мне нравится драться», — приводит слова Серроне MMA Junkie.

Следующим соперником Серроне станет Эл Яквинта. Этот бой состоится 5 мая.