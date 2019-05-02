Харди — о победе над Смоляковым: я побил настоящего бойца UFC

Боец ММА, бывший футболист лиги НФЛ, Грег Харди поделился мнением о победе над россиянином Дмитрием Смоляковым. Харди нокаутировал оппонента уже в первом раунде.

«Люди хотят со мной драться, когда ещё не выходили в октагон. Они недооценивают меня, это опасная игра, они не знают, насколько у меня сильные удары.

У меня в ММА четыре победы, а у Смолякова было девять. Я дрался с очень опытным бойцом, хотя участвую в ММА лишь два года. Я побил настоящего бойца UFC.

Зрители хотели, чтобы я встретился с реальным соперником из UFC. Так и получилось. Я планирую и дальше идти к вершине, хочу биться с соперниками уровня Стипе Миочича и Деррика Льюиса. Я стану лучше, следите за мной», — приводит слова Харди TMZ.