Джошуа: бой с Владимиром Кличко был бы беспроигрышным вариантом

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа заявил, что ему был бы интересен бой с бывшим чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко. Сам Кличко ещё не подтвердил информацию о возвращении на ринг, известно лишь, что стриминговая платформа DAZN предложила ему $ 80 млн за три боя.

«Пока ничего неизвестно. Но повторный бой с Кличко был бы беспроигрышным вариантом. В первом бое он продемонстрировал хороший бокс, его тепло встречали зрители», — цитирует Джошуа TalkSPORT.

Сам Джошуа очередной поединок проведёт 1 июня в Нью-Йорке. Его соперником будет Энди Руис-младший, который заменил дисквалифицированного Джарелла Миллера. Возможный соперник Кличко ещё неизвестен, но вызов украинцу бросил Мануэль Чарр.

В 2017 году Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. После этого украинский боксёр завершил карьеру.