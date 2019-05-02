Яквинта: я был в одном ударе от победы над Нурмагомедовым

Бывший претендент на пояс UFC Эл Яквинта заявил, что был близок к победе в поединке с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой состоялся в апреле 2018 года на турнире UFC 223, тогда победу решением судей одержал Нурмагомедов.

«Мне нужен был тот бой, чтобы показать всем из чего я сделан. Я должен был доказать, что готов к такому вызову. Был полностью уверен перед боем. Считаю, что находился в одном ударе от победы. Теперь сосредоточен на том, чтобы вновь выйти на такой уровень.

Рейтинг для меня ничего не значит. Каждый прекрасно знает свой уровень. В топ-5 опасен каждый боец.

Я думаю, что UFC поддерживает меня и верит в мои силы», — цитирует Яквинту Low Kick MMA.

Напомним, Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона организации в сентябре, его соперником станет Дастин Порье.