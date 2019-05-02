Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Яквинта: я был в одном ударе от победы над Нурмагомедовым

Яквинта: я был в одном ударе от победы над Нурмагомедовым
Бокс/ММА / ММА

Бывший претендент на пояс UFC Эл Яквинта заявил, что был близок к победе в поединке с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой состоялся в апреле 2018 года на турнире UFC 223, тогда победу решением судей одержал Нурмагомедов.

«Мне нужен был тот бой, чтобы показать всем из чего я сделан. Я должен был доказать, что готов к такому вызову. Был полностью уверен перед боем. Считаю, что находился в одном ударе от победы. Теперь сосредоточен на том, чтобы вновь выйти на такой уровень.

Рейтинг для меня ничего не значит. Каждый прекрасно знает свой уровень. В топ-5 опасен каждый боец.
Я думаю, что UFC поддерживает меня и верит в мои силы», — цитирует Яквинту Low Kick MMA.

Напомним, Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона организации в сентябре, его соперником станет Дастин Порье.

Яквинта: поставил бы на Нурмагомедова в поединке с Порье
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент