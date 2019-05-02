Бывший чемпион UFC Леснар продолжит выступление в рестлинге

Бывший чемпион UFC, американский боец ММА Брок Леснар продолжит выступление в рестлинг-промоушене WWE, сообщает пресс-служба организации.

Леснар примет участие в турнире WWE, который пройдёт 7 июня в Саудовской Аравии. Участниками этого шоу станут многие звёзды промоушена, включая Андертейкера, Кофи Кингстона, Сета Роллинса и Голдберга.

Ранее сообщалось, что Леснар может вернуться в UFC, чтобы провести бой за чемпионский пояс с Даниэлем Кормье. Но недавно президент UFC Дэна Уайт сообщил, что Леснар не будет возвращаться в промоушен.

В то же время Леснар утверждал, что руководство UFC предложило ему провести бой летом, но он ещё не дал ответа. Бой с Леснаром мог стать последним в карьере Кормье. Ранее соперники неоднократно обменивались негативными репликами в адрес друг друга.