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Хуан Адамс: я ненавижу Грега Харди

Хуан Адамс: я ненавижу Грега Харди
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Хуан Адамс поделился своим мнением о тяжеловесе организации Греге Харди.

«В моих социальных сетях очень много ненависти в адрес Грега Харди, потому что я ненавижу его. Я говорю о людях, которые мне не нравятся, и получаю от этого удовольствие.

Бой со Смоляковым был жалким. Это было смешно. Парень боялся сделать хоть что-нибудь. Я не буду много говорить, но я считаю, что людям просто навязывают плохой продукт. Люди говорили, что это был ужасный бой, а Харди — ужасный боец. Аллен Краудер был его законным соперником, потому что он не победитель по натуре», — приводит слова Хуана Адамса MMAJunkie.

Харди в последнем поединке нокаутировал россиянина Дмитрия Смолякова, а после поединка президент UFC Дэна Уайт раскритиковал слабое выступление Смолякова.

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