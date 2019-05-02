Хуан Адамс: я ненавижу Грега Харди

Боец UFC Хуан Адамс поделился своим мнением о тяжеловесе организации Греге Харди.



«В моих социальных сетях очень много ненависти в адрес Грега Харди, потому что я ненавижу его. Я говорю о людях, которые мне не нравятся, и получаю от этого удовольствие.



Бой со Смоляковым был жалким. Это было смешно. Парень боялся сделать хоть что-нибудь. Я не буду много говорить, но я считаю, что людям просто навязывают плохой продукт. Люди говорили, что это был ужасный бой, а Харди — ужасный боец. Аллен Краудер был его законным соперником, потому что он не победитель по натуре», — приводит слова Хуана Адамса MMAJunkie.



Харди в последнем поединке нокаутировал россиянина Дмитрия Смолякова, а после поединка президент UFC Дэна Уайт раскритиковал слабое выступление Смолякова.