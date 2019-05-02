Леснар сдавал допинг-тест за несколько недель до завершения карьеры

Бывший чемпион UFC, американский боец MMA Брок Леснар за несколько недель до того, как объявил о завершении карьеры, сдавал тест USADA на стероиды, сообщает TMZ. Результаты этого тестирования не разглашаются. Известно, что Леснар дважды в 2019 году сдавал допинг-тесты.



Примечательно, что ранее Леснар уже имел проблемы с допингом — его тест показал положительный результат на запрещённое вещество кломифен после победы на UFC 200 над Марком Хантом. В последствии Леснар был дисквалифицирован на один год, а бой был признан несостоявшимся.



Ранее сообщалось, что Леснар может вернуться в UFC, чтобы провести бой за чемпионский пояс с Даниэлем Кормье. Но недавно президент UFC Дэна Уайт сообщил, что Леснар не будет возвращаться в промоушен.



В то же время Леснар утверждал, что руководство UFC предложило ему провести бой летом, но он ещё не дал ответа. Бой с Леснаром мог стать последним в карьере Кормье. Ранее соперники неоднократно обменивались негативными репликами в адрес друг друга.