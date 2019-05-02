Девушка — боец ММА, давшая отпор извращенцу, пожаловалась на бездействие полиции

Девушка — боец ММА из Бразилии Джойс Виейра отреагировала на информацию о том, что мужчину, имитировавшего половой акт перед ней, освободили.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виейра, пришедшая на пляж Прайя-ду-Брага в Рио-де-Жанейро для фотосессии, избила извращенца, который мастурбировал, глядя на неё. 26-летнего мужчину арестовали, однако вскоре он был освобождён. Мужчина заявил в полиции, что справлял нужду на пляже, когда на него напала девушка.



«Мы чувствуем себя бессильными. Это странное чувство, но этот мужчина будет продолжать жить в том же городе, что и я, и, возможно, посещать те же самые места. Поэтому я и получила большое количество сообщений от женщин, которые не писали заявлений в полицию в подобных ситуациях, потому что они знали, что подозреваемых в конечном счёте отпустят на свободу. Я считаю, что наказание за подобное должно быть более суровым», — приводит слова Джойс Виейры The Sun.