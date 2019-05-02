Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В Иране женщине-боксёру грозит тюремный срок за выход на ринг без хиджаба

Фото: instagram.com/s_khadem
В Иране женщине-боксёру грозит тюремный срок за выход на ринг без хиджаба
Бокс/ММА / Женский бокс

Иранской женщине-боксёру Садаф Хадем грозит тюремный срок у себя на родине за то, что она вышла на ринг без хиджаба, сообщает The Guardian. По информации ближневосточных СМИ, помимо выхода на ринг без хиджаба, в качестве обвинений спортсменке предъявляется то, что она тренировалась под руководством мужчины, что запрещено в Иране.

Федерация любительского бокса Ирана приняла решение не принимать участия в этом конфликте. Глава организации выпустил заявление, согласно которому Садаф Хадем не зарегистрирована в федерации и выступала в соревнованиях в качестве частного лица.

Садаф Хадем и её наставник попросили политического убежища во Франции, где и проходил пресловутый турнир, и не намерены возвращаться в Иран.

Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент