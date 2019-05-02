В Иране женщине-боксёру грозит тюремный срок за выход на ринг без хиджаба

Иранской женщине-боксёру Садаф Хадем грозит тюремный срок у себя на родине за то, что она вышла на ринг без хиджаба, сообщает The Guardian. По информации ближневосточных СМИ, помимо выхода на ринг без хиджаба, в качестве обвинений спортсменке предъявляется то, что она тренировалась под руководством мужчины, что запрещено в Иране.



Федерация любительского бокса Ирана приняла решение не принимать участия в этом конфликте. Глава организации выпустил заявление, согласно которому Садаф Хадем не зарегистрирована в федерации и выступала в соревнованиях в качестве частного лица.



Садаф Хадем и её наставник попросили политического убежища во Франции, где и проходил пресловутый турнир, и не намерены возвращаться в Иран.