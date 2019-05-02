Бетербиев: в бою с Каладжичем покажу лучшие качества

В ночь с 4 на 5 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и Радивое Каладжич. Ожиданиями от боя поделился россиянин, подчеркнувший, что сейчас он находится в отличной форме.

«Я готовился к этому бою в обычной манере, так, как я готовлюсь к каждому поединку. Я усердно тренировался и фокусировался на будущем сопернике. Сейчас я в отличной форме. Вместе с тренером мы изучили записи боёв Каладжича, чтобы лучше понять его сильные и слабые стороны. Пытались найти наилучшую тактику. Не буду говорить обо всём, пускай это останется секретом. Как бы то ни было, мы полностью готовы и поражение для нас не вариант. В бою с Каладжичем покажу лучшие качества», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.