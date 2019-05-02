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Боец MMA не могла спать неделю после встречи с мастурбирующим мужчиной

Боец MMA не могла спать неделю после встречи с мастурбирующим мужчиной
Бокс/ММА / ММА

Ранее в СМИ прошла информация, что девушка — боец смешанных единоборств Джойс Виейра сумела дать отпор извращенцу на одном из пляжей Бразилии и избила того. Впоследствии она не только пожаловалась на бездействие правоохранительных органов, но призналась, что из-за инцидента она долгое время не могла прийти в себя и лишилась здорового сна.

«Это оказало влияние на мою жизнь. Я целую неделю просыпалась среди ночи из-за того, что перед глазами стояла эта сцена. Он мог делать то же самое перед чьей-то дочерью или внучкой. Это очень травмирует», — приводит слова Виейры The Sun.

Напомним, 26-летний мужчина сначала был арестован представителями правопорядка, но позже его освободили. Согласно его версии, когда на него напала девушка, он справлял нужду.

Девушка — боец ММА, давшая отпор извращенцу, пожаловалась на бездействие полиции
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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