Мойкано и Корейский Зомби встретятся на турнире UFC 22 июня

Ренато «Мойкано» Карнейро (13-2-1) и Чан Сон Джон (14-5), известный под псевдонимом «Корейский зомби», выступят в мэин-ивенте турнира UFC в Гринвиле (Южная Каролина), который состоится 22 июня.

Карнейро перед этим боем впервые потерпел поражение нокаутом. В нокаут во втором раунде его отправил Хосе Альдо. Что касается Корейского зомби, то в ярком поединке он неожиданно уступил Яиру Родригесу, пропустив тяжелейший удар за несколько секунд до конца. До нокаута кореец побеждал в судейских записках. Матч получил звание лучшего боя вечера по версии организации, а нокаут признали лучшим в 2018 году. Этот бой состоялся в ноябре 2018 года. Любопытно, что после окончания поединка обоим бойцам пришлось провести некоторое время в больнице.