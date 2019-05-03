Хан: думаю, что я лучше многих топовых боксёров, включая Пакьяо

32-летний британский боксёр Амир Хан заявил, что готов продолжать карьеру и выступать на самом высоком уровне. В апреле 2019 года Хан потерпел поражение от Тэрренса Кроуфорда в результате технического нокаута. После этого сообщалось, что Хан может завершить карьеру. Это поражение стало для Хана уже пятым в карьере.

«Я не задумывался об уходе. Во время боя я был в порядке. Да, Кроуфорд — очень сильный в техническом плане боец. Мне было сложно с ним, но я боролся. Я думал, что я лучше многих топовых боксёров, например, Данни Гарсии, Ламонта Петерсона, Кита Турмана и Мэнни Пакьяо. Готов был бы встретиться с любым из них.

Я по-прежнему люблю бокс, продолжаю упорно тренироваться. В психологическом плане я всё так же силён. Я знаю, что могу вернуться после поражения. Мне всего 32 года, да, я уже сейчас на последней главе карьеры, но хотел бы провести ещё один – два поединка», — цитирует Хана BoxingScene.