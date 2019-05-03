Американский комик предложил Макгрегору провести бой за акции UFC

Американский телеведущий и комик Конан О’Брайен бросил вызов бывшему чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору. О’Брайен, являющийся акционером UFC, заявил, что готов поставить на кон свою долю в организации, сообщает TMZ.

«Вызов принят, Конан! Я изобью тебя и Уолберга в один и тот же вечер! Двойная доля акций для двукратного победителя!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Ранее Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы получить акции промоушена. Конор уже призывал Марка Уолберга выйти с ним на ринг. Тогда Конор предложил звезде «Трансформеров» поставить на кон свои акции.

Напомним, пока будущее Макгрегора в ММА остаётся неизвестным. В марте 2019 года он объявил об уходе из ММА, но вскоре президент UFC Дэна Уайт объявил, что Конор продолжит выступление.