Мораес: заставлю Диллашоу заплатить за обман, плевать, какой допинг он принимает

Бразильский боец ММА Марлон Мораес заявил, что хотел бы провести поединок с Ти Джеем Диллашоу, который был дисквалифицирован на два года за применение запрещённых препаратов. Диллашоу должен был стать соперником Генри Сехудо, но из-за дисквалификации его заменил Мораес. Этот бой состоится 8 июня в Чикаго (США).

«Как и любой болельщик, узнав о дисквалификации, я подумал: а был бы этот парень так хорош, если бы не жульничал? Это отвратительно. Теперь все мы находимся в плохой ситуации, ведь никто не знает ответа на этот вопрос.

Мы перестаём верить системе, не знаем, как готовится оппонент, что он принимает. Теперь Диллашоу никто не будет верить.

Но я бы совершенно точно хотел с ним встретиться в октагоне. Всё равно, что он там принимает. Я бы хотел однажды заставить его заплатить за этот случай. Я знаю, что я сильнее него. Он не смог бы меня победить. Когда Диллашоу вернётся, буду рад защитить титул с ним в поединке», — приводит слова Мораеса LowKickMMA.