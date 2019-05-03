Серроне оказался немного тяжелее Яквинты

В ночь с 4 на 5 мая мск в Оттаве (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 151. В главном его событии встретятся Эл Яквинта и Дональд Серроне, представляющие лёгкую весовую категорию.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Серроне оказался немного тяжелее соперника. Дональд показал 70,5 кг. В то время как вес Яквинты составил 70,3 кг.

UFC Fight Night 151. Взвешивание

Основной кард

Эл Яквинта (155 фунтов) — Дональд Серроне (155,5 фунтов)

Дерек Брансон (185,75) — Элиас Теодору (184,5)

Каб Суонсон (145,75) — Шейн Бургос (146)

Брэд Катона (135,5) — Мераб Двалишвили (136)

Уолт Харрис (258) — Сергей Спивак (254,5)

Марк-Андре Барьё (185) — Эндрю Санчес (184,5).