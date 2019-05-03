Т. Лопес и Накатани определят официального претендента на титул по версии IBF

Американский проспект лёгкого веса Теофимо Лопес (13-0, 11 КО) узнал имя следующего соперника. Им станет Масаёши Накатани (18-0, 12 KO). Встреча боксёров состоится 19 июля 2019 года и пройдёт на турнире в Оксон-Хилл. Бой станет главным событием вечера, сообщает BoxingScene.

Поединок будет отборочным, а его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Ричард Комми.

Лопес предыдущий раз выходил на ринг 20 апреля 2019 года, когда нокаутировал Эдиса Татли. Что касается Накатани, то малоизвестный японец сейчас занимает третье место в рейтинге IBF. Все бои на профессиональном ринге он провёл в Японии, причём большую часть их них в родной Осаке. В последний раз он появлялся на ринге в декабре 2018 года, когда нокаутировал Харрикёна Футу.