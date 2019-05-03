Российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов подписал контракт с UFC, об этом он сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Сегодня я подписал контракт с лучшей организацией смешанных единоборств UFC и официально стал бойцом UFC! Спасибо всем, кто поддерживал меня и помогал достичь этой цели», — написал спортсмен.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ибрагимова в социальной сети.

Известно, что контракт с промоушеном подписан на 4 боя. На счету 23-летнего спортсмена 8 поединков в смешанных единоборствах, и во всех из них он одержал победу. В 2018 году Ибрагимов завоёвывал титул в полутяжёлом весе в организации M-1. Отметим, что в 2016 году боец выиграл чемпионат Европы по боевому самбо.