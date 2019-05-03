Хирн: похоже, Лебедев завершит карьеру

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что потенциальный поединок проспекта первого тяжёлого веса Лоуренса Околи и чемпиона мира по версии WBA Дениса Лебедева, вероятнее всего, не состоится. По словам функционера, всё указывает на то, что россиянин завершит карьеру.

«Бой не состоится. Похоже, Лебедев завершит карьеру. Единственный вариант — если ему предложат крутой многомиллионный контракт. Увы, от нас он его не дождётся», — приводит слова Хирна vRinge.

Напомним, 1 мая Лебедев был восстановлен в звании полноценного чемпиона мира по версии WBA. Это случилось после того, как Александр Усик официально отказался от защиты титула, которую он должен был провести именно в бою с Лебедевым.

Предыдущий раз Денис выходил на ринг в ноябре 2018 года и единогласным решением судей победил Майка Уилсона.