Саадулаев проиграл тяжелейшим нокаутом на турнире One Championship 94

3 мая в Джакарте (Индонезия) состоялся турнир по смешанным единоборствам One Championship 94. В главном его событии британец Джонатан Хаггерти победил Сэма Гаингхадао из Таиланда и стал чемпионом промоушена в наилегчайшем весе.

В андеркарде этого боя выступили два россиянина. Марат Гафуров единогласным решением судей победил Тецую Ямаду. Эта победа стала для него девятой в промоушене.

Для Юсупа Саадулаева же турнир сложился неудачно. Россиянин встретился с представителем США Таном Ли и на старте второго раунда пропустил тяжелейшей удар коленом в голову, который отправил его в глубокий нокаут. Таким образом, победная серия Саадулаева из 5 боёв прервалась.

Видео нокаута, а также обзор других поединков турнира можно посмотреть на сайте «Чемпионата».