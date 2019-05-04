Бетербиев оказался тяжелее Каладжича

В ночь с 4 на 5 мая мск в Стоктоне (штат Калифорния, США), состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча в полутяжёлом весе. На ринге сойдутся чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев (13-0, 13 КО) и Радивое Каладжич (24-1, 17 КО).

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался тяжелее соперника. Бетербиев показал на весах 79,1 кг, в то время как Каладжич потянул на 78,5 кг.

Для Бетербиева бой с Каладжичем станет второй защитой титула. Также в Стоктоне пройдёт ещё один титульный бой. Чемпион мира по версии IBF во втором наилегчайшем дивизионе Джервин Анкахас и Рюичи Фунаи в преддверии противостояния показали равный вес — 51,8 кг.