Де ла Хойя снова намекнул о возможном переходе Альвареса в полутяжёлый вес

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал о перспективах чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса после поединка с Дэниелом Джейкобсом. Функционер дал понять, что его подопечный не будет себя ограничивать лимитом одной весовой категории и не исключил, что Сауль попробует силы даже в полутяжёлом весе.

«У Альвареса много возможностей. Всё зависит от того, кто будет выстраиваться в очередь на бой с ним. Многое зависит от Геннадия Головкина и чемпиона мира по версии WBO Деметриуса Андраде. К тому же, быть может он снова захочет во второй средний вес или даже в полутяжёлую весовую категорию, к бойцам которой он проявляет интерес. В общем, вариантов много и мы выберем лучший из них», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

В прошлом Оскар де ла Хойя уже заявлял о желании организовать бой Сауля Альвареса с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.