Бибулатов сообщил, что UFC окончательно ликвидирует наилегчайший вес

Боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов сообщил, что руководство UFC приняло окончательное решение ликвидировать наилегчайший вес. В связи с этим россиянин покинет промоушен и будет выступать в российской лиге ACA. Информацию об этом Бибулатов разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Хочу сообщить, что покидаю организацию UFC. Руководство американского промоушена окончательно ликвидирует наилегчайший вес, и я, посоветовавшись с руководством клуба „Ахмат“, принял решение вернуться домой. Спасибо моим братьям за предоставленную возможность выступать за океаном, это был хороший опыт.

Также хочу выразить благодарность моим менеджерам за всестороннюю помощь в развитии моей профессиональной карьеры. Впереди новая глава — выступления в амбициозной и набирающей обороты организации ACA MMA", — написал Бибулатов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.

Бибулатов состоял на контракте с UFC с 2017 года, за это время он выиграл один бой и два раза проиграл.