Бетербиев намекнул, что не намерен менять весовую категорию

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев дал понять, что не намерен менять весовую категорию.

«Всех лучших результатов я добивался именно в полутяжёлом весе. Укладываться в лимит не так легко, но не могу сказать, что это очень сложно. Делать нужный вес — моя работа. Когда это удаётся без особых усилий, это способствует лучшему выступлению», — приводит слова россиянина BoxingScene.

Напомним, завершая любительскую карьеру, Бетербиев боксировал в первом тяжёлом весе.

Артур поделился ожиданиями от встречи с Радивое Каладжичем. По его словам, он не будет целенаправленно пытаться нокаутировать соперника.

«Это не то, что я планирую. Мы всегда готовимся на 12 раундов. Нокауты — это то, что приходит само по себе», — добавил россиянин.