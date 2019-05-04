Сталлоне: конечно, у Макгрегора должны быть акции UFC

Известный голливудский актёр Сильвестр Сталлоне, являющийся владельцем акций UFC, считает, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор заслужил право приобрести активы UFC. Макгрегор уже давно говорил, что хотел бы получить акции организации, но президент UFC Дэна Уайт уже объявил, что не планирует передавать акции ирландцу.

«Заслуживает ли Макгрегор права получить акции? Да, конечно», — приводит слова Сталлоне TMZ.

Легендарный актёр также заявил, что готов продать акции Макгрегору по справедливой цене.

Напомним, ранее Конор объявил об уходе из ММА, но затем намекнул на возвращение в UFC. Пока неизвестно, когда Макгрегор вновь выйдет в октагон. Макгрегор не дрался с 2018 года, когда уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.