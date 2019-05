Определились финалисты чемпионата России по ММА 2019 года

На чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА), который проходит в Москве, определились финалисты.

Мужчины

до 52,2кг: Алиев Магомед (Москва) vs Рахмоналиев Фарход (ПФО)

до 56,7кг: Бершигадов Сулейман (ПФО) vs Сатиев Руслан (Москва)

до 61,2 кг: Заваев Гаджимурад (СКФО) vs Гусенгаджиев Магомедрасул (СКФО)

до 65,8 кг: Магомедов Магомед (Москва) vs Газимагомедов Ахмед (ЮФО)

до 70,3 кг: Умачиев Мурад (Москва) vs Исбулаев Саламат (ПФО)

до 77,1 кг: Хадисгаджиев Рустам (ПФО) vs Морозов Евгений (ЦФО)

до 83,9 кг: Магомедов Газимурад (ЮФО) vs Магомедов Юсуп (Москва)

до 93 кг: Шахридинов Магомед (УрФО) vs Глазков Игорь (СФО)

до 120 кг: Курамагомедов Шамиль (СКФО) vs Багаудинов Гаджимурад (ПФО)

свыше 120,2 кг: Рамазанов Ислам (УрФО) vs Тайсумов Хамзат (СКФО)

Женщины

до 47,6 кг: Иванова Раксана (ПФО) vs Ныркова Дарья (СФО)

до 52,2 кг: Пургина Кристина (СФО) vs Иванова Карина (СФО)

до 56,7 кг: Алиева Земфира (СФО) vs Кочкина Ольга (УрФО)

до 61,2 кг: Дудакова Виктория (ЮФО) vs Терещенко Дарья (СФО)

до 65,8 кг: Постарнакова Татьяна (СЗФО) vs Глотова Анастасия (Москва)

до 70,8 кг: Русина Ольга (СФО) vs Маскаева Алена (ПФО)



В финальных боях, которые пройдут 5 мая в ДС «Крылатское», определятся не только лучшие бойцы года, но и состав национальной сборной.