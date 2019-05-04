Шлеменко техническим нокаутом победил Андраде на турнире RCC 6

Российский боец ММА Александр Шлеменко победил бразильца Вискарди Андраде в главном поединке турнира RCC 6 в Челябинске. Поединок был остановлен в третьем раунде, Шлеменко присудили победу техническим нокаутом.

После этого боя в активе Шлеменко 52 победы при 12 поражениях. У Андраде — 20 побед и восемь поражений.

Кроме того, на турнире в Челябинске состоялось ещё несколько поединков. Российский тяжеловес Антон Вязигин (13-3) победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Вагнера Прадо (15-4), а средневес Артём Фролов (12-1) нокаутировал немца Йонаса Билльштайна (20-7-1) во втором раунде.