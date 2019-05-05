Бывший наставник Вл. Кличко стал тренером Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин сообщил, что его тренером станет Джонатан Бэнкс. Ранее этот специалист работал с Владимиром Кличко и Диллианом Уайтом.

«Бэнкс — молодой специалист с опытом работы с профессионалами. Я хочу идти вперёд, совершенствоваться, развивать навыки. Джонатан учит меня новым вещам, которые помогут мне стать сильнее. Я верю в его методы.

Мы активно работаем, я с оптимизмом смотрю вперёд. Хочу показать всему миру наш прогресс 8 июня в «Мэдисон Сквер Гарден», — приводит слова Головкина журналист Дэн Рафаэль.

Отметим, что Бэнкс завершил карьеру в 2014 году, с тех пор он стал тренером.

Ранее Головкин долгое время работал с Абелем Санчесом. Сотрудничество длилось с 2010 года, а Санчес после прекращения совместной работы обвинил Головкина в жадности.

Очередным соперником казахстанца станет Стив Роллс, этот бой состоится 8 июня в Нью-Йорке.