Джейкобс: чувствую, что сделал достаточно для победы

Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс прокомментировал поражение от Сауля Альвареса. Американец отдал должное сопернику, но дал понять, что не считает себя проигравшим.

«Альварес — потрясающий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Нужно пересмотреть этот бой, но я отдал всё, что у меня было. В следующий раз вы увидите лучшего Джейкобса. Альварес очень быстрый и скользкий соперник. У нас получилась отличная схватка. Как бы то ни было, чувствую, что сделал достаточно для победы. Но мне всё равно нужно посмотреть запись встречи», — приводит слова Джейкобса BoxingScene.

Ранним утром 5 мая мск в Лас-Вегасе завершился турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого Сауль Альварес решением судей победил Дэниела Джейкобса.