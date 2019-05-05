Бетербиев: хочу получить объединительный бой с любым из чемпионов

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился впечатлениями от победы над Радивое Каладжичем, а также рассказал о дальнейших карьерных планах. По словам россиянина, в будущем он хотел бы встретиться с другими чемпионами дивизиона.

«Я не очень доволен своим выступлением. Возможно, соперник не дал мне возможности показать все мои таланты. Что касается дальнейших планов, то я хочу объединительных боёв. Готов встретиться с любым из чемпионов», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

Ранним утром 5 мая мск россиянин нокаутировал Радивое Каладжича за пять раундов и во второй раз защитил титул чемпиона мира. Напомним, что чемпионскими поясами в полутяжёлом весе владеют также Дмитрий Бивол, Сергей Ковалёв и Александр Гвоздик.