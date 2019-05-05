Головкин — о прекращении работы с Санчесом: в последнее время что-то шло не так

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о причинах прекращения сотрудничества с Абелем Санчесом и поделился ожиданиями от работы с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

«Последнее время что-то пошло не так. С моей стороны никакой паники не было. Я хочу развиваться. Сейчас вы выслушали Абеля и думаете, что это было паническое решение. Но просто я хочу приобрести больше и надеюсь, что новые люди будут меня учить большему. Надеюсь, что с Бэнксом у меня будет такая же хорошая химия, как и с Санчесом.

Вижу, как он смотрит на определённые вещи. Хочу познать другую сторону медали. Не хочу говорить плохо про Санчеса, но с Бэнксом мы начали делать ту работу, которую не делали раньше», — сказал Головкин в интервью, размещённом на канале FightHype.