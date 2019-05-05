По статистике ударов Альварес был лучше Джейкобса во всех компонентах

Ранним утром 5 мая мск, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся объединительный поединок в среднем весе, в котором встретились Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс. По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей была отдана мексиканцу. Ряд экспертов заявил, что бой был равным, а сам американец отметил, что наработал на победу.

Тем не менее, подробная статистика ударов подтверждает правоту судейского корпуса. Так, Альварес донёс до соперника 188 точных ударов, из них 68 попаданий пришлось на джебы, а ещё 120 были силовыми. В то же время Джейкобс нанёс 131 точный удар — 42 джеба и 89 силовых попаданий.

Визуально равный бой, мог казаться таковым из-за большей активности Джейкобса. В общей сложности американец выбросил 649 ударов, но лишь 20,2 % из них пришлись в цель. Альварес же выбросил 466 ударов, но донёс до цели 40,3%.