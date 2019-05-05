Серроне получил 17-й в карьере бонус от UFC

В ночь с 4 на 5 мая мск в Оттаве (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 151. По его итогам промоушен распределил традиционные бонусы, которые достались бойцам, проявившим себя лучше всех.

Так, по $ 50 тыс. за лучший бой вечера получили Дональд Серроне и Эл Яквинта. Яркое пятираундовое противостояние завершилось уверенной победой Серроне. Отметим, что для него этот бонус стал семнадцатым в карьере, что является абсолютным рекордом промоушена, сообщает MMA Fighting.

Бонус на $ 50 тыс. за выступление вечера получила также Мэйси Чьяссон, добывшая третью победу кряду в UFC. Спортсменка техническим нокаутом во втором раунде победила Сару Морас. Чек на такую же сумму за выступление вечера получил и тяжеловес Уолт Харрис, который менее чем за минуту справился с новобранцем промоушена Сергеем Спиваком.