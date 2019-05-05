Шлеменко: хоть завтра выйду на бой с Адесаньей

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о потенциальном противостоянии с временным чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей. По словам россиянина, если бы ему представилась возможность с ним встретиться, он дал бы Адесанье достойный отпор.

«Какие-то умники нашлись, которые уже сейчас говорят, что у меня нет шансов, нет ничего. Это их проблемы. Если вы спросите меня, я хоть завтра выйду драться с ним. Вот и всё. Покажу, на что я способен. При всём уважении к Адесанье, у него мощи — вот прямо взрывной и убийственной мощи —не так много. Он очень техничный и пластичный.

Но я видел его бой с Гастелумом и мне очень понравилось то, что я увидел. Келвин его чисто психологически сломал. Считаю, что могу сделать лучше. С Адесаньей будет проще драться, он более техничный», — сказал Шлеменко в интервью, размещённом на канале «Разрешите вас перебить» в YouTube.