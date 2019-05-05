Джейкобса оштрафовали на $ 1 млн за провал на повторном взвешивании

Экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс рассмотрит возможность смены весовой категории. Это связано с тем, что в день боя с Саулем Альваресом он провалил контрольное взвешивание, которое было согласовано в контракте. В результате американец был оштрафован на $ 1 млн.

«Знал, что моему телу необходимо будет восполнить потерю жидкости. Мне нужно было восстановить баланс, так что это была жертва, которую я должен был принять. Я, в принципе, достаточно крупный и сейчас. Возможно, уже просто перерос средний вес», — приводит слова американца BoxingScene.

Напомним, ранним утром 5 мая мск Дэниел Джейкобс потерял титул по версии IBF в среднем. Американец единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу.