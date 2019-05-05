Ф. Емельяненко: после поражения от Бэйдера депрессии не было

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что не испытывал депрессии после тяжёлого поражения от Райана Бэйдера в финале Гран-при Bellator. Напомним, россиянин тогда проиграл уже в первом раунде, выстояв в том поединке менее минуты.

«Нет, депрессии после поражения не было. Депрессии нас не посещают. Ты всегда знаешь, когда выходишь в клетку или на ковёр, что напротив тебя будет такой же соперник. А там уже зависит от того, кто как тренировался, как готовился, на чьей стороне удача. Ну и от воли Божьей, конечно. Поэтому к поражению нужно быть готовым», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

После поражения от Бэйдера Фёдор Емельяненко всё ещё не определился, продолжит ли карьеру в смешанных единоборствах.