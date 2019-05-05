Головкин — о прекращении работы с Санчесом: каждый из нас показывает своё лицо

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал подробности о прекращении сотрудничества с Абелем Санчесом. При этом он дал понять, что финансовый вопрос при принятия решения не был ключевым.

«Всё произошло само собой. Всё к этому шло. После последних разговоров мы определились, что будут перемены, и теперь мы их сделали. Мы знаем друг друга долгое время, и более серьёзный разговор должен был состояться. Каждый должен был показать, чего именно ждёт от нашего тандема. По той информации, что исходит от Абеля, и той, что исходит от меня, можно понять, что каждый из нас показывает своё лицо. У каждого своя правда. А рассуждать обо всём будут люди.

Время для перемен наступило давно. Он остался при своём мнении, а я — при своём. Были ли финансовые вопросы ключевым фактором? Это мнение Санчеса. Я поблагодарил его за сотрудничество, но я не слежу, что говорит он. Если отталкиваться от его слов, могу сказать, что способен аргументировать его неправоту", — рассказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.