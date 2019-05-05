Серроне хочет драться с победителем боя Нурмагомедова и Порье

Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой подчеркнул, что он хочет получить титульный поединок против победителя боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.



«Я должен побить Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова. Я являюсь лучшим в мире бойцом. Моё место именно там, на вершине. Я буду очень сильно разочарован, если UFC Мне не даст титульный бой. Я многое сделал для смешанных единоборств, и без трештока каждый раз устраиваю в октагоне настоящее шоу», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.



Бой Серроне — Яквинта возглавил турнир UFC Fight Night 151, который прошел в ночь с 4 на 5 мая мск в Оттаве (Канада). По итогам пяти раундов победу одержал Серроне — 49-45, 49-45, 49-46. В последних восьми поединках Серроне проиграл четыре раза.