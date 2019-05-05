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Серроне — Макгрегору: твой счёт в банке против моего. Готов к такому бою?

Серроне — Макгрегору: твой счёт в банке против моего. Готов к такому бою?
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком дивизионах Конора Макгрегора, предложив ему ставку в размере всего состояния, к оторео есть у спортсменов.

«Конор, твой счёт в банке против моего. Каждый поставит своё состояние. Готов к такому?», — заявил Дональд Серроне в интервью ESPN.

Бой Серроне — Яквинта возглавил турнир UFC Fight Night 151, который прошел в ночь с 4 на 5 мая мск в Оттаве (Канада). По итогам пяти раундов победу одержал Серроне — 49-45, 49-45, 49-46.

В последних восьми поединках Серроне проиграл четыре раза. Макгрегор имеет серию из двух поражений: ирландец уступил Флойду Мейвезеру по правилам бокса, а также Хабибу Нурмагомедову в рамках UFC.

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