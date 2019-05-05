Серроне — Макгрегору: твой счёт в банке против моего. Готов к такому бою?

Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком дивизионах Конора Макгрегора, предложив ему ставку в размере всего состояния, к оторео есть у спортсменов.



«Конор, твой счёт в банке против моего. Каждый поставит своё состояние. Готов к такому?», — заявил Дональд Серроне в интервью ESPN.



Бой Серроне — Яквинта возглавил турнир UFC Fight Night 151, который прошел в ночь с 4 на 5 мая мск в Оттаве (Канада). По итогам пяти раундов победу одержал Серроне — 49-45, 49-45, 49-46.



В последних восьми поединках Серроне проиграл четыре раза. Макгрегор имеет серию из двух поражений: ирландец уступил Флойду Мейвезеру по правилам бокса, а также Хабибу Нурмагомедову в рамках UFC.