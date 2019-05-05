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Диас — о Альваресе и Джейкобсе: я должен боксировать с ними, но застрял в клетке

Диас — о Альваресе и Джейкобсе: я должен боксировать с ними, но застрял в клетке
Бокс/ММА / ММА

Бывший претендент на титул UFC Нэйт Диас рассказал о своём отношении к поединку Сауля Альвареса и Дэниэла Джейкобса.

«Я должен был боксировать с этими парнями. Но я застрял в клетке», — написал Нэйт Диас на своей странице в «Фейсбуке».

По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Саулю Альваресу — 115:113, 115:113, 116:112. Таким образом, мексиканец теперь является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF.

Для Альвареса эта победа стала 52-й в карьере при одном поражении и двух ничьих. У Джейкобса — 35 побед при трёх поражениях.

Мексиканец получит за этот бой $ 35 млн, гарантированный гонорар Джейкобса составит $ 2,5 млн, но ещё $ 10 млн он получит по контракту с DAZN.

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