Диас — о Альваресе и Джейкобсе: я должен боксировать с ними, но застрял в клетке

Бывший претендент на титул UFC Нэйт Диас рассказал о своём отношении к поединку Сауля Альвареса и Дэниэла Джейкобса.



«Я должен был боксировать с этими парнями. Но я застрял в клетке», — написал Нэйт Диас на своей странице в «Фейсбуке».



По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Саулю Альваресу — 115:113, 115:113, 116:112. Таким образом, мексиканец теперь является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF.



Для Альвареса эта победа стала 52-й в карьере при одном поражении и двух ничьих. У Джейкобса — 35 побед при трёх поражениях.



Мексиканец получит за этот бой $ 35 млн, гарантированный гонорар Джейкобса составит $ 2,5 млн, но ещё $ 10 млн он получит по контракту с DAZN.