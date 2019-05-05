Головкин: не считаю себя побеждённым в бою с Альваресом, хочу получить реванш

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился впечатлениями от объединительного боя между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом. Головкин отметил, что хотел бы получить реванш с Саулем Альваресом.



«Я не увидел ничего особенного. Это был спарринг. Я же всегда старался давать зрителям настоящее шоу. Не думаю, что потерял этот навык. Я уверен, что поединок с Роллсом станет зрелищным боем. Фанаты увидет, как изменился мой стиль.



Я не считаю себя побеждённым в бою с Альваресом. Это просто было неверное решение судей. Я стал умнее, у меня новый тренер. Это большой шаг для меня. Я хочу реванш с Альваресом и готов к нему. Мне нужен билет на третий бой с Саулем. Возраст? Это неважно, я чувствую себя на 25», — приводит слова Геннадия Головкина BoxingNews24.



Напомним, ранним утром 5 мая мск Сауль Альварес единогласным решением судей победил Дэниела Джейкобса и теперь является чемпионом мира в среднем весе сразу по трём версиям. Головкин в прошлом побеждал Дэниела Джейкобса, а с Саулем Альваресом один поединок свёл к ничьей, а во втором проиграл.