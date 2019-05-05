Серроне заработал за победу над Яквинтой $ 431 тыс.

В ночь с 4 на 5 мая мск в Оттаве (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 151. В его главном событии встретились Эл Яквинта и Дональд Серроне, представляющие лёгкую весовую категорию.



По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Серроне — 49:45, 49:45, 49:46.



Стали известны гонорары, которые получили спортсмены за выступление на этом турнире, сообщает MMAFighting. Победитель главного поединка Дональд Серроне заработал за этот бой $ 410 тыс. Его соперник Эл Яквинта получил в три раза меньше — $ 131 тыс.



На третьем месте по гонорару за турнир оказался Дерек Брансон, который заработал $ 93 тыс. за победу над Элиасом Теодору. Теодору за бой получил всего $ 50 тыс.