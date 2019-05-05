Бой дебютантов Bellator завершился самым эффектным нокаутом года

Американский боец Bellator Рэймонд Дэниэлс эффектно нокаутировал своего соперника Уилкера Барруша на турнире Bellator в Бирмингеме, который состоялся в ночь с 4 на 5 мая в Англии.



Дэниэлс сделал вертушку на 720 градусов, дважды обернувшись вокруг своей оси, и нанёс удар кулаком сопернику в голову. Подобный финт не позволил Баррушу провести эффективную защиту от приёма, в результате чего после удара он отправился на настил, оказавшись в нокауте. Официальный аккаунт промоушена уже назвал этот нокаут лучшим в 2019 году.



Стоит отметить, что для Дэниэлса это был только второй поединок в профессиональных смешанных единоборствах и первая победа в карьере. Для англичанина Барруша это поражение стало первым в профессиональных ММА, поединок также был для него дебютным.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Bellator.