Мора ответил на критику Кормье: отстой — твоя ударка!

Бывший чемпион мира по боксу и действующий комментатор DAZN Серхио Мора ответил на критику со стороны чемпиона UFC в тяжёлом весе Даниэля Кормье по поводу комментариев во время боксёрского поединка Сауля Альвареса и Дэниэля Джейкобса.



Кормье после боя обвинил Серхио Мору и его коллегу Брайана Кенни в непрофессионализме в связи с тем, что комментаторы явно поддерживали мексиканского боксёра. Кормье назвал комментарии на DAZN отстоем.



«Прости, чемпион, но отстой — это твоя ударка. Могу позаниматься с тобой, чтобы Джон Джонс не надрал тебе зад», — приводит слова Серхио Моры MMAJunkie.

Напомним, ранним утром 5 мая мск Сауль Альварес единогласным решением судей победил Дэниела Джейкобса и теперь является чемпионом мира в среднем весе сразу по трём версиям.