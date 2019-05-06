Пирог: некрасивую историю с Кокориным и Мамаевым уже следовало бы завершить

Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе и депутат Госдумы Дмитрий Пирог поделился мнением о деле полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

«Это более простое дело, чем его преподносят аудитории. На Западе есть такое негласное правило: если непубличный человек, например, попадается пьяным за рулем, то его накажут, но не будут применять максимально жёсткие санкции. Если то же самое сделает публичное лицо — неважно, известный спортсмен или звезда шоу-бизнеса, — наказание будет максимально суровым. Более того, оно будет показательным и станет активно обсуждаться во всех СМИ. Такое, например, пропагандируется в США. В истории Кокорина и Мамаева есть что-то подобное.

Я не защищаю их, они виноваты. Прежде всего в том, что на них равняются тысячи мальчишек, которые смотрят матчи, считают их своими кумирами. Они должны нести определенный груз ответственности. Ребята этого не осознали и позволяли себе непристойное поведение. В то же время думаю, что эту некрасивую историю уже следовало бы завершить. Как мне кажется, они получили урок и осознали свою вину», — приводят слова экс-чемпиона мира «Известия».