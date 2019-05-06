Менеджер Нурмагомедова назвал соперника, который интересен Хабибу

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах своего клиента на будущее. По словам Абдель-Азиза, Нурмагомедов в ближайший год хочет провести несколько боёв.

«Нурмагомедов дал мне следующие инструкции. Он хочет драться 7 сентября, а затем в декабре. Также Хабиб хочет встретиться в апреле с Жоржем Сен-Пьером, если тот решит вопросы с UFC.

В лёгком весе много сильных бойцов, нужно, чтобы он и дальше развивался. Хабибу интересен бой с Сен-Пьером, но если он не произойдёт, то можно выбрать какого-то другого соперника», — цитирует Абдель-Азиза LowKickMMA.

Напомним, предполагается, что Нурмагомедов будет защищать титул 7 сентября в Абу-Даби в поединке с Дастином Порье. Россиянин в настоящее время отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после беспорядков в поединке с Конором Макгрегором.