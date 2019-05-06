В Богородске пройдёт турнир по тайскому боксу «Кубок Ермака»

С 24 по 26 мая в Богородске (Нижегородская область) состоится межрегиональный турнир по тайскому боксу (муай-тай) «Кубок Ермака». В рамках турнира примут участие юноши и девушки, а также юниоры и юниорки. На данном соревновании пройдёт смотр ближайшего резерва спортсменов региона.

В пятницу, 24 мая, и субботу, 25 мая, состоятся предварительные бои, финальные поединки пройдут 26 мая. Победители в каждой из весовых категорий будут награждены медалями и грамотами.

Турнир проводится на протяжении последних нескольких лет и служит площадкой для развития и становления тайского бокса в Нижегородской области.