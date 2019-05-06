Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор сейчас не заслуживает боя с Хабибом

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бывший чемпион организации Конор Макгрегор в настоящее время не заслуживает боя-реванша с россиянином. В 2018 году соперники встречались в октагоне, Нурмагомедов одержал победу с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде.

«Если честно, Конору нужно сперва с кем-нибудь подраться, например с Джастином Гэтжи, Тони Фергюсоном или Дональдом Серроне. В настоящее время он не является тем оппонентом, который заслуживает бой с Нурмагомедовым. Мы все так думаем, наша команда», — приводит слвоа Абдель-Азиза Low Kick MMA.

Пока очередной соперник Макгрегора неизвестен. В апреле 2019 года Конор объявил, что уходит из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение. В то же время президент UFC Дэна Уайт выразил уверенность, что Макгрегор продолжит драться.