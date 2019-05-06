Буллар: в нашем весе правят старики, настало время указать Орловскому на дверь

Боец UFC Аржан Буллар заявил, что хотел бы встретиться на ринге с белорусским бойцом Андреем Орловским. 4 мая Буллар одержал победу над Хуаном Адамсом на турнире UFC в Оттаве (Канада).

«В нашем дивизионе пока правят старики. Настало время для молодёжи вмешаться в ситуацию. Эти старики не уйдут сами, пока им не укажешь на дверь. Я хочу показать Орловскому причину, по которой ему стоит уйти.

Я следил за карьерой Орловского долгое время. Очень уважаю его за то, чего он добился. Но настало время для представителей молодого поколения показать себя», — цитирует Буллара MMA Junkie.

Ранее Орловский заявил, что не планирует уходить из UFC. 40-летний возраст белорусский боец назвал лишь цифрой, которая не является помехой для выступления на самом высоком уровне. Также спортсмен признался, что по-прежнему получает удовольствие от ММА.